Milli Dayanışma Komisyonu Toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, gençlik ve kadın temsilcilerini dinlemek üzere iki oturum gerçekleştirdi.

Komisyonun, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 15. toplantısının ilk oturumunda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuşacak.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
