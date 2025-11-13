Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplanıyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Toplantıda İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı sunum yapacaklar.
Komisyon'un 17. toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika