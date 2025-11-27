Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta Toplanıyor
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komisyonun 19'uncu toplantısı, 4 Aralık Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika