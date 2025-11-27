Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak
TBMM'den yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık 2025'te saat 14:00'te TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.
TBMM Bakanlıgğı'ndan yapılan açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık 2025 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14: 00'te TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika