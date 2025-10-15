TBMM'den Terörsüz Türkiye Hedefi

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 15. toplantısının birinci oturumunda konuşan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turan, bugün "Kürt meselesi" olarak nitelendirilen konunun son 40 yılın değil, en az 150 yıllık tarihi sürecin sonucu olduğunu söyledi.

Bu meselenin sadece bir güvenlik sorunu olmadığını dile getiren Turan, "Tarihsel hafızası, sosyolojik kökleri, dini ve kültürel boyutları olan çok katmanlı bir adalet meselesine dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Bu yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 17 ilde 2 bini aşkın gençle yüz yüze görüşmeler yaptıklarını anlatan Turan, "Katılımcılar kendini hem Kürt hem Müslüman olarak gördüğünü, ulusal kimlik yerine iman ve aidiyet unsuru olarak gördüğünü söylüyor. Çözüm, kimliklerin inkarında değil, iman kardeşliğinin ihyasında aranmalıdır. Etnik kimlik bir doğum gerçeğidir. Dini kimlik bir tercihin ve teslimiyetin ifadesidir. İslam her iki kimliği de adalet içerisinde yaşatmayı emreder." diye konuştu.

Turan, sorunun inkarla değil, gerçekle yüzleşmeyle çözüleceğini belirtti.

"Yeter ki bizler gençlere imkan sağlayalım"

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki genç nüfusun ülke geneline oranla yüksek olmasının bu bölgedeki başarıların artarak devam edeceğini gösterdiğini kaydeden Hıdır, "Bizler inanıyoruz ki geleceğin dünyasına damga vuracak teknoloji şirketleri buradaki şirketler arasından çıkacak. Yeter ki bizler gençlere imkan sağlayalım, onların önünü açalım." diye konuştu.

Kendilerinin bir jet motorunu ancak lisansüstü eğitiminde gördüklerini anlatan Hıdır, "Şimdiki gençlerimiz bunları ilkokul çağından itibaren yakından görüp inceleme imkanına sahip oluyor. Tam da bu doğrultuda, önümüzdeki yıl Güneydoğu Anadolu Bölgemize daha fazla katkı sunmak amacıyla TEKNOFEST 2026 organizasyonumuzu bu bölgedeki bir ilimizde düzenleyeceğimizi de burada ilk kez ifade etmek isterim." dedi.

Genç Barış İnşacıları Derneğinden Baran Yalçınkaya, yaptıkları çalışmalarda, toplumun birlikte yaşama iradesinin hiçbir zaman kaybolmadığını gördüklerini söyledi.

Türk ve Kürt gençleri arasındaki benzerliklerin artık çok daha belirgin olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Gençler olarak önümüzde yaşayacağımız aşağı yukarı 60 sene daha olduğunu düşünecek olursak, bu çatışmanın sonlanması en çok da bizler için bir ihtiyaç. Bu yüzden bu kuşağın Türkiye'den, sizlerden, bu komisyondan beklentileri var." diye konuştu.

Genç Barış İnşacıları Derneğinden Rona Şenol ise "Terörsüz Türkiye" hedefi konusunda beklentilerinin somut adımlar atılması olduğunu söyledi. Bu adımlar atılmadıkça toplumun desteğinin kırılgan hale geleceğini savunan Şenol, "Yüzde 70'lere varan destek, toplumun siyaset kurumuna açtığı bir alan olarak görülebilir ve buna dayanarak inisiyatif alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2250 Sayılı Kararı'nın, gençlerin çatışmalardan en çok etkilenen grup olmakla birlikte barışın kalıcı hale gelmesi için en güçlü potansiyeli de taşıdığını gösterdiğini anlatan Şenol, "Bu yüzden bu grubu bundan sonraki aşamalarda sürece dahil etmenin yollarını da aramalıyız. Bunlar üniversiteler, belediyeler, gençlik konseyleri ve sivil toplum vasıtasıyla yapılabilir." diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan, "Terörsüz Türkiye"nin güçlü bir ailenin adı olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine yalnızca güvenlik değil, bilgi, sevgi ve kardeşlikle katkı sunma gayretinde olduklarını anlatan Arslan, TBMM'nin çizdiği çerçeve ve yol göstericiliğinde hem Komisyon hem de diğer STK'lerle birlikte, 300 bini aşan üyeleri ve 81 il teşkilatlarıyla çalışamaya hazır olduklarını kaydetti.

Terörsüz bir Türkiye ve Orta Doğu'nun mümkün olduğunu söyleyen Arslan, "Yeter ki biz bilgiyi, sevgiyi ve kardeşliği çoğaltalım. Yeter ki biz her genci, her aileyi, her insanı bu ortak hedefe inandıralım." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel ise çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin sınırlarının sadece Türkiye'den ibaret olmadığını kaydeden Karagüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Çevremizde geniş bir coğrafyada farklı durumlarla karşı karşıyayız. İstikrarı öncelemeye çalışıyoruz. Suriye'nin kuzeyinden İran'ın kuzey batısına kadar olan bölgede barış hakim olursa Terörsüz Türkiye hedefinin kalıcı bir güvenlik çemberine dönüşeceğini düşünüyoruz. Bu süreçte komşu halklarla ortak insani ve kültürel paydalarda buluşmanın büyük bir önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bu masanın, Suriye'deki yeni yönetimle PYD arasındaki herhangi bir ilişkiden de çok kolay bir şekilde etkileneceğini düşünüyoruz. Sadece biz bu sınırlardan müteşekkil düşünmemeliyiz. Yanı başımızda farklı bir atmosfer var. Bölgedeki barış sadece askeri barışla değil, gönül bağıyla da mümkün olacaktır."

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç da "Bizce demokratikleşme ve gençlerin eşit yurttaşlık haklarının garanti altına alınması, bu sürecin yegane dayanağı olmalıdır. Çünkü demokratikleşme bizim için bir yöntem değil, siyaset kurumuna güvenebilmemizin meşru tek yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Aytaç, konuşmasında sürece yönelik taleplerini de dile getirdi.

"Şuurlu nesiller yetiştirmekle mükellefiz"

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı Tahsin Başarı, "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece güvenlik politikaları oluşturmak değil, toplumun her katmanında yeniden inşa edilmesi gereken bir bilinç meselesi olduğunu söyledi.

Başarı, "Bizler inanıyoruz ki terörle mücadele sadece silahla değil bilinçle, yalnızca güçle değil ahlakla, yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil toplumsal dayanışmayla kazanılır. İşte tam da tarif ettiğimiz bu dayanışmayı ortaya koymak için yöntemleri konuşmak, engelleri aşmak ve neticede milletimizin sırtına küfe olan bu problemi kökten çözmek için buradayız." dedi.

Terörün artık sadece silahla değil, algıyla operasyon yaptığını, propaganda, nefret ve yalanla yürütüldüğünü belirten Başarı, "O halde yüreği kardeşlik, birlik ve vatan duygusuyla dolu olan bizler de kalemiyle düşünen, kalbiyle hisseden, dijital dünyada bu değerleri savunan şuurlu nesiller yetiştirmekle mükellefiz." diye konuştu.

Başarı, bu süreçte yapılması gerekenlerden birinin de milletin ortak değerlerinden müteşekkil bir fikir ve gönül birliğinin yeniden tesis edilmesi olduğunu vurguladı.

"Gençlerin 'biz' bilincini güçlendiren bir anlayışla yetiştirilmesi gerektiğini" söyleyen Başarı, "Her kesimi kapsayan kardeşlik meclisleri, ortak değer platformları ve gençlik diyalog alanları kurulmalı, farklı görüşteki gençler aynı masa etrafında buluşturulmalıdır. Çünkü fikirde birlik sağlanmadan sahada huzur sağlanamaz." ifadelerini kullandı.

Başarı, terörün amacının kardeşi kardeşe düşürmek olduğuna dikkati çekerek, süreçte atılacak en güçlü adımın dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği büyütmek olduğuna dikkati çekti.

TBMM Başkanı Kurulmuş, Komisyon'un birinci oturumunun ardından yaptığı değerlendirmede, "Genç arkadaşlarımızdan beklentimiz şudur, bu sürece kendi çevrelerinizde, kendi etki alanınızda desteğin artırılması için burada dile getirdiğiniz fikirleri kendi çevrenizde de dile getirerek sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)