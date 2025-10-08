Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı: (2)

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini dile getirdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun, ikinci oturumunda söz alan Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) Batman Şube Başkanı Nezahat Toprak Hasan, komisyonu yetersiz bulduklarını söyledi.

Hasan,"Bu gibi süreçlerde komisyondan, merkezden, temsili ve süreye bağlı görüşmeler çözümün bir parçası olamaz. Böyle çalışan bir komisyon teknik ve yüzeysel kalır." dedi.

"Barışa gebe olan bu süreç için bunun hayati önemde olduğunu biliyoruz." diyen Hasan, barış için komisyonda olduklarını söyledi.

Hasan,"Barış için buradayız, barış için gerekenleri yapmaya, her türlü emeği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

MEBYA-DER Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Dengiz, Meclis'te kurulan komisyonun çok önemsediklerini ve kıymetli bulduklarını belirtti.

Komisyonda her kesimin hassasiyetlerinin dikkate alınmasını isteyen Dengiz, "Barış ve demokratik toplum arayışını destekliyoruz. Elimizden geldiğince de destekleyeceğiz." dedi.

"Sürecin başarısını isteyen herkes birlikte hareket etmelidir"

Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, sürecin iki ayağının olduğunu dile getirerek, bunlardan birinin terör örgütü PKK'nın feshi ile silahların bütünüyle yakılması, ikincisinin ise güçlü demokratik hamlelerle büyük Türkiye'nin inşası olduğunu kaydetti.

Metiner, sorunu kökten ve cesaretle çözmeye yönelmenin gerektiğini dile getirdi.

Geçmişteki "Çözüm Süreci"nin Suriye'de sabote edildiğini, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de yine Suriye'de sabote edilmek istendiğini söyleyen Metiner, buna izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Metiner, "Bu kanlı sorunu çözerek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir aktör olmasını istemeyen malum güçlerin oyununu bozmak için birlikte hareket etmemiz şart. Sürecin başarısını isteyen herkes birlikte hareket etmelidir." diye konuştu.

Metiner, sürecin başarıya ulaşacağına dair inancını dile getirerek, "Tarihi fırsatı, tarihi kazanıma dönüştürmek bizim elimizde. Tam da o eşikte duruyoruz. Süreci uzatmadan cesaretle adım atmalıyız. İçeride Türk-Kürt ittifakını, Suriye ve Irak'ta da Türk-Kürt-Arap ittifakını gerçekleştirerek birlikte yeni bir tarih yazabiliriz." dedi.

"Vazgeçmeyen kazanır. Vazgeçmeyeceğiz"

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Üyesi Oral Çalışlar, komisyonda farklı kesimlerden katılımcıların dinlendiğine değinerek, bu durumu takdir ettiklerini dile getirdi.

Süreçte zorlukların, problemlerin çıkabileceğine dikkati çeken Çalışlar, "Benim uluslararası tecrübelerden edindiğim, vazgeçmeyen kazanır. Vazgeçmeyeceğiz. Barışı Türkiye'ye getirmekten, Türkiye'nin uluslararası çapta ayağına bir pranga olan bu meseleyi çözmekten başka bir yolumuz yok. Yolda aksamalar, gerilemeler olabilir ama burada oluşan havanın imkanlarımızı son derece geliştirdiğini görüyorum." dedi.

"Barış, toplumsallaşmadan kurumsallaşamaz"

Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkanı Fatma Bostan Ünsal ise eşitlikçi bir infaz yasasının çıkarılmasını ve uygulamadaki keyfiliklerin önlenmesini istedi.

Ünsal, "Anayasamızın eşitlik ilkesine, suçların ve cezaların şahsiliği gibi binlerce yıllık bir ilkeye aykırı olan ayrımcı öneriler, bir nevi komisyonunuza çizilen sınırlar dikkate alınmadan, ayrımsız bir infaz düzenlemesi sağlanmalı ve düzenlemede idari kurullara bir inisiyatif tanınmamalı." dedi.

İfade özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünsal, "Barış, yalnızca silahların susması ile sağlanamaz, ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların da kalkması gerekir." sözlerini sarf etti.

Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arif Koçer de terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine değinerek, "Silah bırakmış kişilerin entegrasyonu için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Silah bırakmış kişilerin topluma dönüşü, yalnızca teknik değil, ruhsal bir meseledir. Bu kişilere yönelik toplumsal rehabilitasyon programları STK'larla birlikte geliştirilmelidir. Barış, toplumsallaşmadan kurumsallaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Temel Tahmaz da siyasal gerilimi düşürecek bir siyasal süreç yaşanmasının, "barışın toplumsallaşması için bir ihtiyaç olduğu" ifadelerine yer verdi.

Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) Başkanı Mahmut Şimşek, devletin ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" şiarıyla attığı adımın Meclis'teki siyasi partiler tarafından benimsenerek bir komisyona dönüşmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Şimşek, "Bu nazik devrede Türkler, Kürtlere yönelik baskılara karşı durmalıdır. Kürtler de Türklerin ayrılma kaygılarını giderecek güven verici demokratik birlik siyasetini izlemelidir." sözlerini sarf etti.

(Bitti)