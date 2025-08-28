Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görüşlerini dile getirdi.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun yedinci toplantısının ikinci oturumunda söz alan 29. TBMM Başkanı Şentop, "Terörsüz Türkiye" sürecinin, bu komisyon sayesinde ilk kez kurumsal ve kapsayıcı bir zemine kavuştuğunu ifade etti.

Türkiye'nin terör musibetinden kalıcı olarak kurtulma hedefi etrafında birlik sergilenmesinin gelecek adına büyük bir umut kaynağı olduğunu dile getiren Şentop, "Bu süreçte yapıcı, uzlaşmacı ve milletimizin hissiyatını kucaklayan bir siyasi duruş sergilemek hayati önem taşımaktadır. Ümit ediyorum ki komisyon kısa zamanda güçlü, etkili ve somut önerilerle çalışmalarını başarıyla tamamlayacaktır." diye konuştu.

Bazı güvenlik bürokrasisi içi odakların, özellikle FETÖ yapılanmasının, "çözüm süreci" olarak anılan dönemi sabote ettiğini belirten Şentop, şunları söyledi:

"Özetle, geçmiş çözüm sürecimiz bize şunu göstermiştir, barışı sağlamak için sadece iyi niyetli başlangıçlar yetmez, sürecin kapsayıcı, şeffaf, kurumsal ve çok boyutlu olması ve sabırla yürütülmesi gerekir. Şimdi kurulan yeni komisyon, tam da bu eksikleri gidermek için çok önemli bir fırsattır. Bütün partilerin temsilcileriyle, katılmayanlar olsa da kahir ekseriyetin iştirakiyle 51 üyeli bir komisyonun Meclis çatısı altında çalışmaya başlaması, barışı içsel inisiyatiflerden çıkarıp kurumsallaştırmak adına çok önemli ve değerli bir adımdır. Milli birlik ve kardeşlik arayışı, ilk kez millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclis zeminine hep birlikte taşınmıştır."

Bu siyasi kapsayıcılığın toplumsal kapsayıcılığa da dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Şentop, bu bakımdan komisyon çalışmalarının şeffaf bir şekilde yürütülmesinin önemine işaret etti.

Eski TBMM Başkanı Şentop, siyasi partilerin, sivil toplumun, akademisyenlerin, gerektiğinde kanaat önderlerinin de bu sürecin parçası olması gerektiğini belirterek, "Yapılanlar ve yapılmak istenenler, yapılamayacak olanlar, açık yüreklilikle milletimize anlatılmalı, toplumun farklı kesimlerindeki endişeler ve sorular giderilmeli, bu güçlü siyasi destek, tatmin edilmiş güçlü toplumsal desteğe dönüştürülmelidir. Terörsüz Türkiye hedefi, sadece toplumun belli kesimlerinin omuzlayamayacağı kadar büyük bir hedeftir. Buna hep birlikte, topyekun sahip çıkmalıyız." dedi.

Terör yoluyla kazanılabilecek hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Şentop, "Bu coğrafyada bir arada yaşadık, bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Tarihin küçük kesitlerinde bölgeye uğrayan yabancı unsurların kalıcılığı asla olmamıştır, olmayacaktır ama biz, kendi sorunlarımızı bizzat kendimiz çözmezsek, başkalarının bu sorunları istismarına fırsat vermiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'nın Türkiye dışındaki uzantıları da silah bırakma çağrısının muhatabıdır"

Terörsüz Türkiye hedefinin, açık, net, kati ve süreklilik arz eden bir hedef olduğunun altını çizen Şentop, terörün sadece görünen kısmıyla değil, bütün kapsamıyla ve potansiyeliyle sona erdirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Şentop, "Bu bakımdan, PKK'nın Türkiye dışındaki uzantıları da silah bırakma çağrısının muhatabıdır. Abdullah Öcalan'ın çağrısının da bu kapsamda olduğu görülmektedir. Bu çağrıların zorlama yorumlarla etkisizleştirilmesine müsaade edilmemelidir. Türkiye sınırları içinde feshedilen bir örgütün, sınırımızın hemen ötesinde başka isimlerle devam ettirilmesi, sürecin hedefine varmasının önünde en büyük engeldir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin en önemli adımının, silahların bırakılması, terörün bütün imkan ve kabiliyetleriyle kalıcı olarak sona erdirilmesi olduğunu dile getiren Şentop, bu bakımdan bölücü terör örgütü PKK'nın ve diğer terör unsurlarının silah bırakma sürecinin iyi planlanması, bu yönde atılacak adımların somut bir takvime bağlanması ve her adımın takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Çağrılara ve taahhütlere uyulduğunun görülmesinin sürece duyulan güveni artıracağına işaret eden Şentop, "Bu ilk adımın tatmin edici bir şekilde atılmasından sonra silah bırakan örgüt mensuplarının geri dönüşü ve topluma kazandırılması konusu elbette değerlendirilebilecektir. Ancak örgütün 'bekle gör' politikası izlememesi ve silah bırakma sürecini zamana yaymaması hususunda bütün siyasi partilerimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, sürecin başarısı için kritik önemdedir." dedi.

Yapılabilecek hukuki düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulunan Şentop, "Burada özellikle konumuz ve güncel konu çerçevesinde düzenlemenin ilkeleri belirlenebilir ve ilk adım olarak müstakil bir düzenlemeyle yola çıkılabilir. Bu düzenlemenin de 1928 tarihli kanunda olduğu gibi kesin ve geri dönüşsüz bir af yerine, belli bir süreye bağlı olarak hukuka uygun davranışın takibi suretiyle kesinleştirilebilecek şartlara da bağlanması, infazın veya soruşturma ya da kovuşturmanın tecili şeklinde yapılması da söz konusu olabilir." ifadesini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Şentop, bölücü terör örgütü PKK'nın tasfiyesi çerçevesinde konunun sadece kriminal boyutlar içinde ele alınmasının yeterli olmayacağı kanaatinde olduğunu ifade ederek, "Komisyonumuzun adında da yer alan demokrasimizin ve hukukumuzun standartlarının geliştirilmesi ve istikrarlı hale getirilmesinin, toplumsal barışın herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesinin gerektiği kanaatindeyim. Bu tabii daha sonra bir adım olarak görülmelidir. Zira komisyonun odağının dağıtılması, esas konunun da müzakere edilememesi sonucunu doğurabilir." diye konuştu.

"Bütün vatandaşlarımızın eşit, başka hiç kimseden farksız olarak devlete ve topluma aidiyetini hissetmesini sağlayacak bir kucaklaşmayı gerçekleştirmeliyiz." diyen Şentop, bunun belki de yeni anayasa bağlamında görüşüleceğini kaydetti.

Şentop, "Terörsüz Türkiye" hedefi için tarihi bir eşikte olunduğunun altını çizerek, komisyondan çıkacak yol haritasının sadece terörün sonunu getirmekle kalmayacağını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini tahkim edecek bir toplumsal uzlaşma projesi olacağını vurguladı.