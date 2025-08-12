Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısına ilişkin, "Yaptığımız her toplantıda benim konunun çözülebileceğine dair ümitlerim daha da artmıştır. Burada, negatif taraftan işe bakarak, 'bu iş olmaz, bu iş olmamalıdır' manasında söz söyleyen, söylemese bile tavırlarına bunu yansıtan hiçbir arkadaşımız olmadı. Fikirler, yaklaşımlar farklı olabilir ama bu, meselenin çözüleceğine dair ümit var olmamız gerektiğini ortaya koyan bir yaklaşımdır." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun üçüncü toplantısı sona erdi.

Milletvekilleri, 6 saat 42 dakika süren toplantıda, gündeme ilişkin önerilerini dile getirdi.

Milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda 38 kişinin söz aldığını söyledi.

Toplantının verimli ve faydalı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Yaptığımız her toplantıda benim konunun çözülebileceğine dair ümitlerim daha da artmıştır. Burada, negatif taraftan işe bakarak, 'bu iş olmaz, bu iş olmamalıdır' manasında söz söyleyen, söylemese bile tavırlarına bunu yansıtan hiçbir arkadaşımız olmadı. Fikirler, yaklaşımlar farklı olabilir ama bu, meselenin çözüleceğine dair ümit var olmamız gerektiğini ortaya koyan bir yaklaşımdır. Bundan dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

Komisyon çalışmalarına ilişkin 3 ana noktaya değinen Kurtulmuş, bunlardan ilkinin toplumsal duyarlılık olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi, toplumsal duyarlılığın ve toplumsal rızanın oluşturulması ve bunun yapılabilmesi için de toplumsal güvenin temin edilmesidir. Ne yapacak olursak olalım, hangi yöntemi kullanarak yapacak olursak olalım, bu konuyla ilgili burada toplumun yüzde 90'ından fazlası siyasi partiler vasıtayla temsil ediliyor. Her bir partimizin, milletvekili arkadaşımızın temsil ettiği toplumsal çevrede bu duyarlılığın artırılması için özel bir gayretle çalışmamız gerektiği ortadır. Mesele yöntem meselesi değil gönül meselesidir. En doğru yöntemi bulacağız, bu bizim siyasi vazifemizdir ama nihayetinde bunun insanların gönlüne, ruhuna aksettirilmesi ve 'tamam bu meseleyi artık çözüyoruz' noktasına, Türkiye'nin her yerindeki yurttaşlarımız için bu konunun, toplumsal rızanın sağlanabilmesi de bu komisyonun en önemli odak noktalarından birisi olmak mecburiyetindedir."

İkinci ana noktanın hız meselesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, herkesi dinleyeceklerini belirterek, konuşma ve dinleme faslının bir yerde biteceğine işaret etti. Kurtulmuş, "Ondan sonra süratle iş yapma ve işlerimizi sonuçlandırmak durumundayız. Bu meselenin olmasını isteyenler olduğu gibi olmamasını isteyenlerin de olduğunu biliyoruz. Bunlar Türkiye'nin içinde de var dışında da var. Akıl akıldan üstündür. Hesap hesaptan üstündür. Elin oğlu hesap yapıyor, oyun kuruyorsa Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak biz de onlardan daha üstün bir akılla ortaya bir oyun kurabiliriz. Burada süreci hızlı bir şekilde ama hiçbir şekilde ayağımıza dolaştırmadan akılla, mantıkla ama hızlı bir süreçle tamamlamamız gerektiği aşikardır. Ne kadar uzarsa bu iş savsaklanmaya o kadar çok açık hale gelir. Sabote edilmeye, bir takım fitne unsurları işin içerisine girmesi o kadar mümkün hale gelir." ifadelerini kullandı.

"Güven sorununun büyük oranda aşıldığını görüyorum"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının tamamlanıp gerekli yasal düzenlemeleri parlamentoya tavsiye ettikten sonra bir raporla ele alınan konuların önemini dikkate alarak bunları da hem parlamentoya hem de kamuoyunun dikkatine sunabilmeyi arzu ettiğini söyledi.

Komisyonun temel odağının terör örgütü PKK'nın silah bırakma iradesini ortaya koydukları ve silahları sembolik de olsa teslim etmeye başladıktan sonra ortaya çıkan süreç olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu anlamda da komisyonumuzun özgün bir yapı olarak kurulmuş olması gerçekten önemlidir. Sizlerin katkıları takdire şayandır. Biz bir Anayasa Komisyonu değiliz, bir hukuk komisyonu değiliz. Meclisin klasik komisyonlarından, kalıcı komisyonlarından birisi değiliz ya da bir araştırma komisyonu değiliz. Özel olarak kurulmuş bir komisyonuz ve özellikle silahların teslimiyle, bırakılmasıyla birlikte başlayan süreçte gerekli olan yasal düzenlemelerin teklif edilmesi, sürecin takip edilerek bunların bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve bu süreç içerisinde demokratikleşme, barış, adalet, bütün bu konularla ilgili tartışmaların da açık bir şekilde kamuoyunun önünde yapılmasından sorumlu olan bir komisyonuz."

Farklı siyasi kanaatlerin ve siyasi önceliklerin bir araya gelmesinin böylesine zor bir soruna çözüm bulmasının ancak güven sorununun aşılmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Kurtulmuş,"Ben güven sorununun tamamıyla ortadan kalkmasa bile büyük oranda aşıldığını görüyorum." dedi.

Komisyon üyelerinin önceki toplantılara göre daha açık ve içten konuşmalarının olduğunu gördüğünün altını çizen Kurtulmuş, "Bundan dolayı da ümitvarım. Bütün bu meselelerin çözümü, bir zihniyet değişimi, bir demokratikleşme süreci, insanların birbirlerine yaklaşımındaki elde edeceğimiz yeni yaklaşımlarla çok daha kolay, çok daha hızlı bir şekilde olacaktır." diye konuştu.

-"Esas mesele, bunu bir millet aklına dönüştürmek"

Çok önemli hassas konulardaki en büyük zarar verici unsurlarından birisi siyasetin magazinleştirilmesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, komisyon üyesi milletvekillerin dikkatini bu konuya çekti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili Allah rızası için bu çalışmaları magazin konusu haline getirmemek lazım. Ahmet ne söyledi Fatma Hanım ne söyledi, bunun hiçbir önemi yok. Her şey açık, burada kamuoyunun önünde bu işler yapılıyor. Geçen haftaki toplantıyı doğası gereği kapalı yaptık. Onunla ilgili bile bazı çevrelerden eleştirilerin geldiğini gördük. Dolayısıyla burada ortaya konulmuş bir devlet aklı var. Esas mesele, bunu bir millet aklına dönüştürmektir. Devletin ortaya koyduğu bu aklı, millet aklına dönüştürecek olan en önemli unsurlardan birisi burada bulunan sizlersiniz. 51 üyeli bu komisyondur."

Komisyon üyelerinin vasıtasıyla siyasi partiler ve farklı sivil toplum kuruluşlarının bu sürece katkı sunacağını belirten Kurtulmuş, ilk 2 toplantıda yapıldığı gibi bugün ve bundan sonraki toplantılarda da basını bilgilendirmek için bir açıklama yapacaklarının bilgisini verdi.

Kurtulmuş, milletvekillerinin öneri ve tekliflerinin çalışılacağını ve önümüzdeki sürece ilişkin çok kısa bir süre içerisinde bir takvimin paylaşılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta salı ve çarşamba 2 gün çalışalım, dinlememiz gereken grupları hızlıca dinleyelim, yapabilirsek bir günde 2-3 farklı grubu dinleyelim, böylece çok sayıda grubu dinleme imkanımız olsun. İlk toplantımızı 19 Ağustos Salı günü saat 14.00'de yine burada gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda şehit yakınlarımızı ve gazilerimizin ailelerini dinleyeceğiz. Ayrıca şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili süreçten sorumlu olan Aile Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ı da buraya davet ederek ondan kısa bir bilgi alacağız."