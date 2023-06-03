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Milletvekillerinin yemin işlemi tamamlandı

Milletvekillerinin yemin işlemi tamamlandı

Politika Haberleri

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin işlemi tamamlandı. AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kocaeli milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Şanlıurfa milletvekili İbrahim Eyyüboğlu, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal yemin metnini yanlış okudukları gerekçesiyle tekrar okudular. TBMM geçici Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretçileri de alkış konusunda uyardı. TBMM Genel Kurulu'mda ziyaretçi akını da yaşandı. 13 bin ziyaretçi TBMM'ye geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin işlemi tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreni ile başladı. AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kocaeli milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Şanlıurfa milletvekili İbrahim Eyyüboğlu, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal yemin metnini yanlış okudukları gerekçesiyle tekrar okudular.

TBMM geçici Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretçileri de alkış konusunda uyardı.

TBMM Genel Kurulu'mda ziyaretçi akını da yaşandı. 13 bin ziyaretçi TBMM'ye geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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