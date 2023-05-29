Milletvekillerinin TBMM kayıt işlemleri sürüyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Seçim sonuçları hakkında açıklamalar yapıldı ve bazı milletvekilleri rozetlerini takarak kayıt yaptırdı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Afyon Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fetan Baykoç, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer kayıtlarını bugün yaptırdı.

MHP'li Yaşar Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerde Türk milletinin iradesini gösterdiğini belirterek, "Tartışmasız açık ara hiçbir şekilde üzerine söz söylenmeyecek bir sonuç ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı, 323 milletvekiliyle mecliste öndedir. Cumhurbaşkanımız 52.5 civarında oy almıştır. Artık hizmet bekliyor bizi. Önümüzdeki beş senede Türkiye'de kalan hizmetlerin hepsinin tamamlayacağız Allah nasip ederse" dedi.

AK Partili Kurtcan Çelebi, Abdurrahman Babacan ve Ahmet Fetan Beykoç kayıt yaptırdıktan sonra rozetini takmaya aileleri ile beraber geldi.

AK Partili Oğuzhan Kaya'ya rozetini kızları Ayşenaz ve Şevval taktı.

AK Partili Seydi Gülsoy ise basın mensuplarına ve meclis personeline Osmaniye'de üretilen tuzlu yer fıstığı dağıttı. - ANKARA

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