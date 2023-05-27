Milletvekillerinin TBMM kayıt işlemleri sürüyor

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri TBMM'deki kayıt işlemlerini sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi ve CHP milletvekilleri kayıtlarını yaptırdı ve açıklamalarda bulundu.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili İdris Şahin, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve CHP Samsun Milletvekili Mehmet Karaman kayıtlarını yaptırdı.

Kayıt işlemleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, "İnşallah ülkemize, insanlarımıza ve bütün insanlığa yeni çözümler sunacağız." dedi.

Basın mensuplarına mevlana şekeri ikram eden Yüksel'e rozetini kızı Şeymanur Yüksel Menekşe taktı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Bekin ise "Milli Görüş'ü 21 yıl sonra TBMM çatısı altında temsil etmek büyük bir onur. Yeni dönemde yeni bir siyasi anlayışla Türkiye'de örnek bir siyasi hareket ortaya koyacağız. Artık insanları ötekileştirmeden, ayrıştırmadan 85 milyonu kucaklaştırıcı politikalarla yeniden damgamızı vuracağız." diye konuştu.

Türkiye'nin yeniden lider ülke olması, D-8'e yeniden işlerlik kazandırılması, ülke çıkar ve menfaatleri korunarak ikili ilişkilerin yeniden düzenlenmesi konusunda önemli adımlar atacaklarını söyleyen Bekin, Türkiye ile İslam coğrafyası arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konusunda olumlu politikalar izlediklerini dile getirdi.

Bekin, ülkenin ve milletin menfaatine olacak her türlü politikayı destekleyeceklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Bekin'e rozetini ablası Mutia Uran taktı, eşi Müberra Bekin de kendisini yalnız bırakmadı.

CHP Ankara Milletvekili İdris Şahin'e kayıt işlemlerinin ardından rozetini İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Torun Mengüloğlu taktı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek üyelerinin bir kısmıyla Meclis'te karşılaştığını belirterek, "28'inci Dönem'in ülkemize huzur, barış ve sükunet getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Parlamentomuzun, ülkemizin derinleşen sorunlarına 28'inci Dönem'de kalıcı çözümler üretecek bir iklimi yakalamasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir ve bütün olduğunu, Türk milletinin bu topraklara sonuna kadar sahip çıkacağını vurgulayan Şahin, bundan sonraki süreçte huzur ve kardeşlik iklimi içinde bir parlamento çalışmasını öncelediklerini ve umut ettiklerini söyledi.

CHP Samsun Milletvekili Karaman'a kızı Esra Erbaş, torunları Hüdanur, Muhammed Akif, İbrahim Talha eşlik etti.

Karaman, bir partiden seçildiğini ancak bütün millete hizmet edeceklerini kaydederek, "Seçilen kardeşlerime başarılar diliyorum. Meclis'te demokratik bir şekilde, kardeşçe, kavga etmeden ülkeyle ilgili hizmetleri hep birlikte yürüteceğiz." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'e rozetini oğlu Kahraman, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun'a rozetini kızı Melike taktı.

Meclis'te kayıt yaptıran milletvekili sayısı 73'e ulaştı.