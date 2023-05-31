Milletvekillerinin TBMM kayıt işlemleri devam ediyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri devam ediyor.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, CHP Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, AK Parti Batman Milletvekili Fatih Nasıroğlu, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya ve AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser bugün kayıtlarını yaptırdı.

CHP Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet iradesi tecelli etti" ifadesine atıf yaparak, "İsteriz ki 'taç giyen baş uslanırmış' sözü gereğince 48'e 52'lik bir sonuçla TBMM gerçekten kendisini göstersin. Milletvekilleri de hür iradeleri ile çalışmış olsun. Zaten bir yandan meclis çoğunluğu var, bir yandan cumhurbaşkanlığı var. Bu durum içinde biz muhalefet olarak şunu yapacağız; Türkiye'deki tüm problemleri yapıcı muhalefet olarak dile getireceğiz. Tekrar yeniden 10 ay sonra yapılacak belediye seçimlerine hazırlanacağız. Gerçek millet iradesinin orada tecelli edeceğini göreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Türkiye'nin demokratik seçimleri geride bıraktığını belirterek, "Birinci ve ikinci tur da büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleşti. Milletimizin iradesi hür bir şekilde sandığa yansıdı. Sandık üzerinde herhangi bir şaibe, gölge tartışması yapılmadı" diye konuştu.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milletin büyük çoğunluğunun başkanlık görevini verdiğini hatırlatarak, "Yasamada salt çoğunluğu hem Cumhur İttifakı'ndan yana kullanarak hem de Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanarak Erdoğan Bey'i cumhurbaşkanı seçmek suretiyle iktidardan yana tercihte bulundu. Hem yasama çoğunluğu hem yürütmenin aynı istikamette koşması milletimizin gücüne güç katacaktır" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, eşi İlknur, kızları Zeynep ve Serra, oğlu Ali Hamza ile beraber Meclise kaydını yaptırmaya geldi. Gül'e rozetini eşi İlknur takarken, oğlu Ali Hamza ise kadın basın mensuplarına karanfil hediye etti. Gül, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda durmadan çalışacaklarını belirterek, "Seçim beyannamemizdeki vaatlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Bu konuda Mecliste yasama faaliyetlerini hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki ülkemiz için, milletimiz için en hayırlı, güzel, verimli bir dönem olacak. Bu seçimlerde ülkemiz kazanmıştır. Seçimlerin kaybedeni yoktur. Demokrasinin kaybedeni olmaz. Milletimizin tercihi her zaman en doğru tercihlerdir. Her siyasi partinin de milletin verdiği mesajı çok iyi okuyup değerlendirmesi lazım. Biz de vatandaşımızın verdiği iradeyi çok iyi değerlendireceğiz. Milletimize daha fazla yüzümüzü döneceğiz, daha fazla kucaklayacağız. Ülkemizin kalan sorunlarını hep birlikte çözmüş olacağız. Temennim odur ki Mecliste yasama faaliyetleri milletimize yakışır şekilde başarıyla bir dönem geçmiş olur. 28. Dönem ülkemize, demokrasimize, siyasi tarihimize hayırlar getirsin" diye konuştu.

AK Parti MYK'de Grup Başkanvekilliği için adının geçtiği iddialarına cevap veren Gül, "Meclis Grup Genel Kurulu değerlendirecek cumhurbaşkanımızın takdiri çerçevesinde. Önemli olan mevkiler değil, ne yaptığınızdır. Bu konuda milletimizin temennisine, milletimizin teveccühüne layık olmak her şeyin başında gelir. Allah milletimize mahcup eylemesin. Herkesin duasını bekliyoruz" diye konuştu.

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Denizli Milletvekili seçilen Sema Silkin Ün ise basın mensuplarına içinde doğal taşlardan yapılan bileklik hediye etti. - ANKARA

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