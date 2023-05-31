28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra açıklama yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, yasama ve yürütmenin milletin tercihiyle şekillendiğini söyledi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Gül, "28. Dönem iktidarıyla, muhalefetiyle, yapıcı işbirliğiyle ve her türlü fikri uzlaşı çerçevesinde Meclis'te yapıcı bir yasama döneminin geçmesini ümit ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için hedefleri gerçekleştirmeye çalışacaklarını ifade eden Gül, "Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu konuda Meclis'te yasama faaliyetlerini hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki ülkemiz, milletimiz için hayırlı, güzel, verimli bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin kaybedeni olmadığını, ülke ve milletin kazandığını dile getiren Gül, "Milletin tercihleri her zaman en doğru tercihlerdir. Her siyasi partinin milletin verdiği mesajı çok iyi okuyup değerlendirmesi lazım. Biz de vatandaşımızın ortaya koymuş olduğu iradeyi çok iyi değerlendireceğiz. Milletimize daha fazla yüzümüzü döneceğiz, daha fazla kucaklayacağız, daha fazla birlikte olacağız. Ülkemizin kalan sorunlarını da yine hep birlikte çözmüş olacağız." diye konuştu.

Gül, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine ilişkin soru üzerine, "Meclis Grup Genel Kurulu değerlendirecektir Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri çerçevesinde. Önemli olan mevkiler değil, ne yaptığınızdır. Bu konuda milletimizin teveccühüne layık olmak her şeyin başında. Allah milletimize mahcup etmesin." dedi.

Abdulhamit Gül'e milletvekili rozetini eşi İlknur Gül taktı. Gül, oğlu Ali Hamza ile Meclis görevlileri ve basın mensuplarına karanfil ve baklava dağıttı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Batman'ın Türkiye'de bir farkı da oldu. Milletvekili sayısını da oy oranımızı da artırdık. İnanıyorum ki bu yeni dönemde Batman çok farklı olacak. Bu ivmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, 8 aylık bebeği Ömer ile kayıt işlemlerini yapmak için Meclis'e geldi. Bölük, yeni dönemin Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacağını belirtti.

Öte yandan Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de bugün kaydını yaptıran isimler arasında yer aldı.