Milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Partisinin Meclise girişiyle Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erbakan, Milli Görüş'ün tarih boyunca milletin derdine derman, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile bir siyasi hareket olduğunu ifade etti.

Fatih Erbakan, partisinin, bu dönemde Mecliste yer almasının, milletin ve ülkenin faydasına olacağını söyleyerek, "Hayırlara vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla Mecliste çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Yeniden büyük Türkiye yolunda, yeni bir dünya yolunda ülkemizin, milletimizin selameti için katkı yapmayı Cenab-ı Allah bizlere ve bütün Yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşlarımıza nasip eylesin." diye konuştu.

Partisinin, seçimin kazananlarından biri olduğunu dile getiren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimiz kurulduktan 4 sene gibi kısa bir süre sonra kendi seçmeniyle, oyuyla, alın teriyle Meclise girmeye hak kazanmıştır. Bu son derece önemlidir. İnşallah daha büyük başarıların habercisi olacak bir adımdır. Bundan sonra hem önümüzdeki yerel seçimde hem de inşallah 2028 seçimlerinde milletimizin de desteği, teveccühüyle Yeniden Refah Partisi olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha partimizin Meclise girişinin hayırlı uğurlu; 28. Dönem'in ülkemiz, milletimiz, devletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Erbakan'ın rozetini, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sacit Günbey taktı.

"Yemin etmeyeceğiz diye bir şey söylemedik"

Kayıt işlemleri için Meclis'e gelen HÜDA PAR Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçimlerin millete ve memlekete hayırlar getirmesini dileyen Yapıcıoğlu, "Canla başla, hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun milletimizin her bir ferdine elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etme çabasında olacağız." dedi.

Seçim kampanyası boyunca HÜDA PAR'ın neredeyse kampanyanın merkezinde olduğunu; özellikle muhalefet cephesinin HÜDA PAR üzerinden bir kampanya yürüttüğünü belirten Yapıcıoğlu, "Geçmiş geçmişte kaldı. İnşallah umuyor ve diliyorum ki bundan sonra nezih bir üslupla, siyasi nezaketle parlamentodaki vazifemizi yerine getirmeye çalışalım." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, "Yemin metninin tamamını okuyacak mısınız?" sorusuna "Elbette okuyacağız. Onun bir kelimesini hatta bir virgülünü bile eksik bırakmamak gerekiyor. Herhangi bir ilave veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok. Böyle bir şey zaten mümkün de değil. Bu tartışmalar kampanya süresinde hatta seçimden sonra da HÜDA PAR tartışmaların merkezindeydi. Belki konuşulması istenmeyen bazı gündemlerin üzerini örtsün diye bilinçli, kasıtlı bir şekilde gündeme getirildi. Biz o dönemde de bunu defalarca yalanladık ama maalesef ısrarla bunlar ısıtılıp tekrar tekrar gündeme getirildi." cevabını verdi. Tüm bunların, bazı partilerce kampanya döneminde başarılı olabilmek, birkaç oy daha fazla alabilmek için yapılan manipülasyon olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık seçim de geçti, bunun sebebi ciddi bir düşmanlık değilse bundan sonra umarız bu yalanları söyleyenler, bu iftiraları atanlar ya da yanıltıldığı için böyle konuşanlar bundan sonra vazgeçerler diye bir temennimiz vardır. Asla öyle bir şey bizim gündemimizde olmadı. Evet, 'bakacağız' dedik ama orada 'biz yemin etmeyeceğiz' diye biz bir şey söylemedik. Bazen, özellikle basın açısından merak biraz iyidir. Merak uyandırmak için bir iki kelime söylemek gerçekten dikkatleri celbediyor. Fakat birileri özellikle yanlış tarafa çekti, onları ayırıyorum; yanlış bilgilendirmeden dolayı böyle düşünenler için buradan bir kez daha söylüyorum; gündemimizde öyle bir şey yoktur, yeminimizi yapacağız ve parlamentodaki görevimize başlayacağız. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik. Şov yapmaya gelmedik."

"Bundan sonra nezih bir üslupla yolumuza devam edelim istiyoruz"

"(Geçmiş geçmişte kaldı) derken biz HÜDA PAR'ı geçmişte bırakmıyoruz." diyen Yapıcıoğlu, seçim kampanyası döneminde kendilerine saldıranların ve hakaret edenlerin bu üsluplarını düzeltmelerini temenni etti. Yapıcıoğlu, "Biz onlara takılmayacağız, bundan sonra nezih bir üslupla yolumuza devam edelim istiyoruz. Yoksa biz daha önce söylediklerimizi, parti programlarımızı, bazı gömleklerimizi çıkarıp, başkalaşmadık. Biz neysek oyuz." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR'ın Hizbullah'ın uzantısı olduğu söylemler olduğu" yönündeki bir soru üzerine de "O da çok kasıtlı bir şey. Değiliz. Onu defalarca söyledik, yüz bin defa söyledik. Bunu duymayan yoktur. Ama hala ısrarla hala aynı şey soruluyorsa tekrar söylüyoruz; yoktur diyoruz. İnşallah bundan sonra bu iftira kampanyası sona erer diye ümit ediyoruz. Eğer devam ederse biz de gerekli cevapları veririz." yanıtını verdi.

"Herhangi bir suç işleyen birisinin avukatlığını yapmış olmak, sanıkla özdeşleşmek demek değildir." ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, "Bunu söyleyenlerin parti programlarına bakın; savunma hakkının kutsallığından bahsediyorlar. Herkesin kendisini mahkemede bir avukatla temsil etme hakkı vardır. Eğer bu imkandan yoksun ise o zaman Adalet Bakanlığının ücretini karşılaması suretiyle baro zaten bir avukat görevlendirmek zorundadır. Savunma hakkı başka bir şeydir, savunduğu kişiyle özdeşleştirmek başka bir şeydir. Bunlar kasıtlı kampanyalardır, inşallah geride kalmıştır diye ümit ediyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu ile birlikte HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Faruk Dinç ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da kayıt yaptırdı.

TBMM'de bugün yapılan kayıtlarla birlikte, kayıt işlemini tamamlayan milletvekilli sayısı 290'a ulaştı.