TBMM'de 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından mazbatasını alan milletvekillerinin kayıt işlemi devam ediyor. MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya kaydını yaptırdı ve yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha etkin hale getirilmesi için çalışmalar yapılacağına inandığını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından mazbatasını alan milletvekillerinin kayıt işlemine devam edildi.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya kaydını yaptırmaya eşi, kızı ve torunları ile geldi.

Karakaya, Türk milletinin ve Ankaralıların teveccühü ile milletvekili olarak devam etiğini söyledi. Karakaya, "Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yirmi yedinci dönemde eksik kalan düzenlemeler var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha etkin hale getirilmesi yönünde ciddi çalışmaların olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Karakaya, "Dün mazbatamı aldım, oradan Kızılay'da İzmir Caddesi'nde broşür dağıttım. Temaslar çok iyiydi. Bu süreçte çalışmalarımız yoğun olarak devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Karakaya'nın rozetini torunları Zeynep Naz ve Alptuğ taktı.

MHP İstanbul milletvekili Celal Adan, milletin Cumhur ittifakına ekseriyeti verdiğini hatırlatarak, "28 Mayıs'ta Pazar günü Cumhur ittifakını birinci yapan milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecektir. Demokrasi konusunda Türkiye'yi tartışanlar, zaman zaman Türkiye'yi demokrat olmamakla suçlayanlar büyük bir nedamet içerisinde utanç yaşamaktadırlar. Benim sokakta gördüğüm her tarafta istiklal, istikbal için, Türkiye'nin birliği için milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına taşıyacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023