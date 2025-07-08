Milletvekillerinin Dokunulmazlık Dosyaları TBMM'ye Sunuldu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. Dosyalar, Karma Komisyona havale edildi.

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın."

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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