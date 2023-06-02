Milletvekilleri Yemin Ediyor: TBMM'de Saygı Duruşu
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TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yemin ederken Ankara'ya gelen sıra Mustafa Kemal Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saygı duruşunun ardından salondan ayrıldı.
TBMM Genel Kurulundaki Andiçme Töreni'nde yemin sırası Ankara'ya geldiğinde milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Genel Kurulda milletvekilleri ant içmeye başladı.
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli, yemin sırası Ankara'ya geldiğinde salonda bulunanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saygı duruşunun ardından salondan ayrıldı.
Kaynak: AA / Politika