Milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesini görüşüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekilleri görüşlerini dile getiriyor. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ulaştırma ve altyapı alanında yapılan çalışmaları övüp, Türkiye'nin takip edilen bir ülke konumuna geldiğini belirtirken, CHP milletvekilleri ise kamu-özel işbirliği projeleri ve ulaşım sorunlarına dikkat çekti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Ulaştırma ve altyapı alanında cumhuriyetimizin ilk asrının eksikliklerini giderecek, ikinci asrın hazırlıklarını tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduk. Böylece takip eden değil, takip edilen bir ülke konumu haline geldik." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekilleri görüşlerini dile getiriyor.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denilince vatandaşın aklına, cebinden milyarlarca lira para çıkmasına neden olan kamu-özel işbirliği projelerinin geldiğini öne sürerek, "Vatandaş cebinden niye bu paraların çıktığını, bu paraların kimlere verildiğini, daha ne kadar bu kamburu sırtında taşıyacağını soruyor Sayın Bakan'ım. 'Milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor' diye pazarlanan, 'ihya projeleri' diye reklamı yapılan bu işlerden vatandaş memnun değil anlayacağınız. Bu projeler ülkemizde, bütçemizde adeta bir kara delik haline geldi." diye konuştu.

Demir yollarında personel eksikliği bulunduğunu kaydeden Erdem, tren kazalarının yaşandığını ve hesap sorabilecek hiçbir yetkili makamın bulunmadığını, sinyalizasyon sorununun da büyük bir problem teşkil ettiğini söyledi.

HEDEP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, ulaşımın kamusal bir hak ve bu sebeple tek amacı kar etmek olan serbest piyasa koşullarının insafına terk edilemeyecek bir alan olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de ulaşım sistemi her geçen gün daha dengesiz, güvenliksiz, pahalı ve sağlıksız bir yapıya bürünmektedir. Kentlerde otomobiller ulaşım politikalarında ilk sıraya oturtulmakta; yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma yolcularının ihtiyaç hak ve talepleri yok sayılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Bozdağ, toplu taşımaya ve yayaya öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasının 5. yılı olduğunu ve bunun sorumlusu bir kişinin dahi cezaevinde bulunmadığını dile getirerek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Türkiye'nin internet hızı konusunda geri kaldığını savunan Özlale, bu konuda Türkiye'nin az gelişmiş ülkelerle neredeyse aynı ligde olduğunu ileri sürdü.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, devlet garantisi verilerek yapılan kamu-özel işbirliği projelerine her yıl milyarlarca dolar para aktarıldığını ve 25-30 yıl boyunca vatandaşların bu borcu ödemeye devam edeceğini kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Ulaştırma ve altyapı alanında cumhuriyetimizin ilk asrının eksikliklerini giderecek, ikinci asrın hazırlıklarını tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduk. Böylece takip eden değil, takip edilen bir ülke konumu haline geldik." diye konuştu.

Kırkpınar, siyasi, diplomatik ve güvenlikle ilgili başarıların yanında yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyen Türkiye'yi, "Türkiye Yüzyılı" ile zirveye çıkarmakta kararlı olduklarını ifade etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kamu-özel işbirliğinin dünyada icat edilen ama sonradan vazgeçilmesine rağmen Türkiye'de devam eden bir uygulama olduğunu belirterek, "Bu siyaset sayesinde hastaneye para ödemek için hasta olmanıza gerek yok, kara yollarına para ödemek için, yola para ödemek için yolcu olmanıza gerek yok, köprüden geçmenize gerek yok, geçseniz de geçmezseniz de ödüyorsunuz." dedi.

Kamu-özel işbirliklerindeki sözleşmelerin mutlaka gözden geçirilmesini isteyen Ağbaba, sorun daha büyümeden çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ağbaba, Bakanlığa bağlı kurumlarda taşeron işçiler bulunduğuna işaret ederek, onların da kadroya alınmasını istedi.