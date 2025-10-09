Milletvekilleri Özgürlük Filosu'ndan Türkiye'ye Dönüyor
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin Ashdod Limanı'nda karaya çıkarılarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiğini bildirdi. Milletvekillerinin bugün üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Ashdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika