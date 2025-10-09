Milletvekilleri Özgürlük Filosu'ndan Türkiye'ye Dönüyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Ashdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika