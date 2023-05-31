Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, kayıt işlemlerini yaptırmak üzere TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun da aralarında bulunduğu Meclis'teki mesai arkadaşları ile kayıt alanına geldi.

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, Koçak'ın Meclis'te uzun yıllardır mesai yaptığını belirterek, "TBMM bir okul, bir ekol. Parlamentoda görevli her arkadaşımız, her makamda, mevkide görev yapacak kadar tecrübe kazanıyor. Buranın iklimini tadan bütün arkadaşlarımızın en güzel yerlerde layıkıyla görev yapacağına inanıyorum." dedi.

Yıllardır yasama uzmanı olarak Meclisin her kademesinde görev yapan Koçak'ın en son Dış İlişkiler ve Protokol Başkan Yardımcısı olduğunu anlatan Kumbuzoğlu, "Meclisin en önemli görev sahalarından biri olan parlamenter diplomasi alanında çok büyük katkıları olan çok değerli bir kardeşimizdir. Ben Genel Sekreter olarak ve bütün idari teşkilattaki arkadaşlarımızla birlikte şu ana kadar olduğu gibi kendilerine en iyi şekilde desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra açıklama yapan Koçak, TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'na teşekkür ederek, 15 yıldır Meclis'te bürokrat olarak çalıştığını, seçim sonrasında milletvekili olarak dönmekten büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

Meclis'te yabancılık çekmeyeceğini dile getiren Koçak, "Bildiğim, tanıdığım 15 yılımı geçirdiğim mekandayım. Masanın bir tarafından diğer tarafına geçmiş oldum." ifadelerini kullandı.

"Dışişleri Komisyonunda görev almayı umuyorum"

MHP Konya Milletvekili Koçak, "Mecliste edindiğim hem akademik hem bürokratik deneyimi millete hizmet yolunda kullanma zamanıdır. Hayırlı olsun." dedi.

Meclis'teki görevi boyunca dış politika konuları ile yakından ilgileneceğini bildiren Koçak, "Parlamenter diplomasi kanallarını, imkanlarını kullanarak dünyadaki gelişmeleri takip eden, Türkiye'nin milli çıkarlarını yurt dışında savunan bir milletvekili olmaya gayret edeceğim. Yakında komisyonlar, uluslararası asambleler şekillenecek. Bu uluslararası komisyonlarda ve uzmanlık alanımla çok yakından ilgili olan Dışişleri Komisyonunda görev almak gibi beklentilerim, umutlarım var. Bunlar da gerçekleşirse hem Dışişleri Komisyonu üyesi hem de uluslararası parlamenter asamblelerin üyesi olarak Meclisin dış dünyadaki sesi olan milletvekillerinden birisi olurum diye temennide bulunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Koçak'ı kayıt işlemlerinin ardından Meclis'teki mesai arkadaşları da tebrik etti.

Öte yandan Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili George Aslan da bugün kaydını yaptıran isimler arasında yer aldı.

TBMM'de bugün yapılan kayıtlarla birlikte, kayıt işlemini tamamlayan milletvekilli sayısı 403'e ulaştı.