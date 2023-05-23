Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Meclis'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın mazbatalarını görevlilere teslim ederek kayıt yaptırdı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Kayıt yaptırdıktan sonra seçim bölgesine döneceğini belirten Atay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti sarf edip, inşallah pazar günü de yüzümüzün akıyla seçimden çıkacağız. İstikrarın, terörle mücadelenin ve düzenli yaşamın tesis edildiği devletimizde yeniden siyaset hayatına devam edeceğiz." diye konuştu.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, 54 yıl sonra Bolu'nun ilk MHP milletvekili olmanın onurunu yaşadığını ifade ederek, "Başta hareketimizin lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin teveccühü ve teşkilatlarımızın azmi sayesinde Bolu'da bir başarıya ulaştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçim bölgesinde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Akgül, Bolu'nun bir rekora imza atacağını söyledi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kayıt işlemini yapmak üzere eşi Keriman Akalın ve kızı Zehra Akalın ile Meclis'e geldi.

Akalın'a rozetini eşi Keriman Akalın taktı. Meclis'te Edirne'yi temsil etmenin kendisi için bir onur olduğunu dile getiren Akalın, yeni dönemin ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan da mazbatasını görevlilere teslim ederek, kayıt yaptırdı.

Öztrak, 28. Dönem'in hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü liyakat, nezaket, doğruluk kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak." diye konuştu.