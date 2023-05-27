Milletvekilleri kaydını yaptırdı, CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu açıklaması

TBMM'de, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül de milletvekilliği kaydını yaptırdı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORUM'

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 14 Mayıs'ta önemli bir seçimin geçirildiğini belirterek, Ben bu pazar yapılacak seçimde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağına gönülden inanıyorum. Buradan da halkımıza şunu ifade etmek istiyorum. Görüşünüz ne olursa olsun, lütfen oyunuzu kullanmaya gidin ve oylarınıza sahip çıkın. Biz Millet İttifakı olarak, CHP olarak, sandıklarımızda maksimum güvenliği alıyoruz. Halkımızdan özellikle şunu rica ediyorum; oy kullandıkları sandıkları saat 17.00 itibariyle tekrar ziyaret edip oradaki sonuçları da almalarını ve sandıklara sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum dedi.

'PAZAR GÜNÜ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise pazar günkü seçime ilişkin şu açıklamada bulundu

Ben Anadolu'da görevliydim. Karabük'ten geliyorum. Orada da gördüm, kendi seçim bölgemde de gördüm; Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yarışı önemli bir farkla önde tamamlayacağı yönünde. Herkese çok önemli vaatlerde bulunmuştuk. Biz bu vaatlerde bulunurken yalan ve iftira kampanyalarıyla karşı karşıya kaldık. 2'nci tura giderken ilk birkaç gün geçtikten sonra Sayın Erdoğan'a oy veren seçmenlerimiz de 'hakikaten, gerçekten bunlar doğru değilmiş' dediler. Montaj görüntülerden bahsediyorum. Dünyada bunun çokça örneği var. Bir aday ilk turda yüzde 19 almış. 2'nci turda yüzde 51 almış. İlk turda yüzde 24 almış, 2'nci turda 54 almış. İlk turda 30 almış, 2'nci turda 50'lik dilimi geçerek ipi göğüslemiş. Biz 45 almıştık. Çok büyük bir seçmen havuzu var, bize oy vermeye yönelmiş olan. İnşallah pazar günü her şey çok güzel olacak. (DHA)

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023