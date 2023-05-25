Milletvekilleri İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı

TBMM'de 28. Dönemde görev yapacak bazı milletvekilleri, İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarını almaya başladı. MHP, CHP ve AK Parti'den seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldılar.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul'dan seçilen Ak Parti, CHP ve MHP'den bazı milletvekilleri bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'na geldi. Milletvekillerine mazbatalar İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin ve kurul üyeleri tarafından verildi.

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