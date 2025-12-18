DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ve Mersin Milletvekili Ali Bozan, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Milletvekili Saki, göçmenlerin sorunlarına değinerek, göçün "kök nedenleri" ile ilgili ortak bir politika bulunmadığını savundu.

Göçmenlerin haklarının yeteri kadar verilmediğini ileri süren Saki, "Göçmenler ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak değerlendirilmekte." dedi.

Çalışan göçmenlere sendika ve sigorta imkanları tanınmasını isteyen Saki, göçmenlerin yaşadığı iş kazalarına dikkati çekti.

Bitlis Milletvekili Olan, Türkiye'de intihar oranlarının arttığını öne sürerek, intiharların ekonomik ve sosyal nedenlere bağlı olarak gerçekleştiğini iddia etti.

Bu konunun yok sayılmaması gerektiğini vurgulayan Olan, "Kötü ekonomi politikalarının toplumu getirdiği ağır travmatik ortam, umutsuzluk, bahis oyunları, sanal kumar gibi nedenler bu sayının her geçen gün artmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatarak 2026 yılı bütçesinde şehre yeterli payın ayrılmadığını ileri sürdü.

Gençler arasında uyuşturucu kullanımının ciddi oranda arttığını savunan Ayan, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Ayan, Şanlıurfa'da şiddete maruz kalan kadınların adalete ulaşamadığını iddia etti.

Şehirde elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu öne süren Ayan, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Mersin Milletvekili Ali Bozan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'da konut sorununun sürdüğünü kaydetti.

"Kimi yerde anahtar var ama anahtarın kapısını açacağı iş yeri, ev yok." diyen Bozan, şöyle konuştu:

"Hatta kimisinde anahtar da yok ama oturmaya hazır olmayan evin aidatını ödemek zorunda olan yurttaşlar var. Evin anahtarı teslim edilmiş, ortada oturacak ev yok ama yurttaşın kira yardımı kesilmiş ya da anahtar teslimi yapılmış ortada oturacak ev yok."