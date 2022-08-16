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Milletvekili Tutdere'den elektrik faturalarına tepki

Milletvekili Tutdere'den elektrik faturalarına tepki

Politika Haberleri

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yüksek gelen elektrik faturalarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yüksek gelen elektrik faturalarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Esnaflara yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı esnafların zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Toprak, "Market işleten esnaf kardeşimiz elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dolayı çareyi buzdolaplarını kapatmakta bulmuş, kısıtlamaya gitmiş. Esnafımız çalışanlarının ücretini ödeyemiyor. Hayat pahalılığı Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi burada da bütün yurttaşlarımızı mağdur etmiş durumdadır. Vatandaş elektrik faturasını ödeyemediği için çareyi dolapları kapatmakta bulmuş. Buzdolabının fişini çekmiştir. Bu kötü günler seçimden sonra sona erecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adıyaman Politika Haberler

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