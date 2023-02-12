Milletvekili Tin, depremzedelerle görüştü

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş'ta çadır kentte depremzedelerle görüştü.

Bir süredir deprem bölgesinde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletip, taleplerini dinledi. Milletvekili Tin, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bugün gün boyunca ziyaretlerini sürdürdü. Çadır kentte vatandaşlarla görüştükten sonra konuşan Milletvekili Tin, "Asrın felaketinin en ağır hissedildiği yerlerden olan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde halkımızın yanındayız. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır. Mehmetçiklerimiz ile gönüllülerimiz birlik ve beraberlik içinde güçlü bir dayanışma sergiliyor. AFAD koordinesinde bir taraftan çadırlar kuruluyor, iaşeler ve ihtiyaçlar karşılanıyor, diğer taraftan da Sahra Hastanesi kuruluyor. Biz birlikte güçlüyüz. Birliğimize, beraberliğimize güçlü bir şekilde sarılarak Allah'ın izniyle bugünleri de atlatacağız" dedi. - DENİZLİ