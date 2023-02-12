Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili Tin, depremzedelerle görüştü

Politika Haberleri

Milletvekili Tin, depremzedelerle görüştü

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş'ta çadır kentte depremzedelerle görüştü.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş'ta çadır kentte depremzedelerle görüştü.

Bir süredir deprem bölgesinde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletip, taleplerini dinledi. Milletvekili Tin, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bugün gün boyunca ziyaretlerini sürdürdü. Çadır kentte vatandaşlarla görüştükten sonra konuşan Milletvekili Tin, "Asrın felaketinin en ağır hissedildiği yerlerden olan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde halkımızın yanındayız. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır. Mehmetçiklerimiz ile gönüllülerimiz birlik ve beraberlik içinde güçlü bir dayanışma sergiliyor. AFAD koordinesinde bir taraftan çadırlar kuruluyor, iaşeler ve ihtiyaçlar karşılanıyor, diğer taraftan da Sahra Hastanesi kuruluyor. Biz birlikte güçlüyüz. Birliğimize, beraberliğimize güçlü bir şekilde sarılarak Allah'ın izniyle bugünleri de atlatacağız" dedi. - DENİZLİ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kahramanmaraş Milletvekili Şahin TİN Denizli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title