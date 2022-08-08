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Milletvekili Taş, köylülerle bir araya geldi

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Milletvekili Taş, köylülerle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tut ilçe merkezini ve bağlı köylerini gezerek incelemelerde bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a, AK Parti Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz, İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Saman ve Temel Büyükboğa eşlik etti.

İlçe girişinde köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılanan Milletvekili Taş, buradan kaymakamlığa geçerek, Kaymakam Erkut Pamuk'u ziyaret ederek ilçede yapılan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Milletvekili Taş ve beraberindeki heyet, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptıktan sonra, Tut ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti. Milletvekili Taş, köylerde yapılan yatırımları yerinde inceleyerek köylülerle de sohbet etti. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Yakup Taş, AK Parti olarak her daim vatandaşlarının yanında olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Yakup Taş Adıyaman Hisarcık Politika Haberler

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