Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu

MUŞ (İHA) - Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısı ile ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bayramlaştı.

Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberinde Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve partililerle ilk ziyaretini ilçe başkanlığına yaptı. elediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım tarafından karşılanan Şimşek, partililerle bir araya geldi, bayramlarını kutladı.

Malazgirt'in kadim bir ilçe olduğunu belirten Şimşek, "Bugün buraya siz değerli Malazgirt halkımızın bayramını tebrik etmek için geldik. Bildiğiniz üzere koronavirüs yüzünden çok sıkıntı günler yaşadık. Çok şükür korona virüs bitti. Bizler için özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve sosyal yardımlaşma duygularının en güzel göstergesi olan mübarek bir Ramazan Bayramı'nı daha karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm Malazgirtli kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Şimşek ve beraberindekiler belediyeyi ziyaret ettikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar ile çay içip bayramlarını kutladı. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Politika