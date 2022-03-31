Milletvekili Seçim Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da (3)

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 3 gün süren görüşmeler sonrasında AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

"Seçim sonucuna göre; ilk sırada yer alan muhtar adayının seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç 10 gün içinde belgelendirmesi halinde kendisine seçim kazandığına dair ilçe seçim kurulunca mazbata verilir. Aksi halde ikinciye, daha sonra üçüncüye ve nihayet seçilme ehliyetine sahip aday bulunana kadar bu işlem yapılır. İlçe seçim kurulunun bu hususta vermiş olduğu kararlara karşı 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. İl seçim kurulunun vermiş olduğu kararlar kesindir."

Besti KARALAR/ ANKARA, -