Milletvekili Seçim Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da (2)

FETÖ'CÜLÜK TARTIŞMASI

Genel Kurul'da, muhalefet partilerinin grup önelerilerinin dinlendiği sırada gerginlik yaşandı. İYİ Parti'nin, polis teşkilatıyla ilgili önerisi tartışmaya neden oldu. AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "Maalesef bu önergenin ilk cümlesi 'Türk polis teşkilatının içinde bulunduğu durum ve zorluklar' başlığıyla başlıyor. Hemen en başta söyleyeyim, öyle değil. Türk polis teşkilatı vatan hainlerine, terör örgütlerine ve suçlulara baş edemedikleri zorlukları yaşatmaktadır, zorda olanın kim olduğu da açıktır" dedi.

Tartışmayı sonlandırmak için oturuma ara verildi. Aranın ardından da CHP'nin şeker fiyatlarıyla ilgili önerisi görüşülürken, milletvekilleri arasında tartışmalar devam etti.

Besti KARALAR/ ANKARA, -