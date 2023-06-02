Milletvekili kayıtları TBMM'de devam ediyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. AK Parti Osmaniye Milletvekili olarak Meclise giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık kaydını yaptırdı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri devam ediyor.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. AK Parti Osmaniye Milletvekili olarak Meclise giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık kaydını yaptırdı. Yanık, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım attıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte hem Meclis tarafıyla yasama faaliyetlerinin yoğunlaştığı güçlü bir Meclis yapısının oluştuğu hem hükümet tarafıyla icraatların yoğunlaştığı Türkiye yüzyılı hedeflerimizin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımız bir dönem olacak. Millet iradesi tecelli etti" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, "Özellikle muhalefet liderlerinden siyasetin kendi doğası içerisinde devam etmesi ve milletin birbirinden farklı siyasi görüşler, ideolojik tutumlar sebebiyle kopmaması bizim bir bütün millet olmamız açısından önemli. Dolayısıyla gerilimi, kopuşu, seçim bitmesine rağmen milli iradeyi hazmedemeyen insanlar görüyoruz. Bunlar son derece tehlikeli. Artık icraat zamanı, toplumun geleceğini inşa etme zamanı. Özellikle muhalefet liderlerinden kendi seçmenleri üzerinde daha fazla siyaset mühendisliğine izin vermemeleri gerektiğini bir vatandaş olarak istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaydını yaptıran AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen de kendisine oy verenlere teşekkür ederek, "28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Meclise benzetilebilir. Türkiye yüzyılında tıpkı Birinci Meclis gibi 28. dönemi de çok önemli görevler bekliyor. Renkliliği Birinci Meclise benzetilebilir" diye konuştu.

Arzen, Türkiye yüzyılı şarkısına işaret ederek, "Türkiye yüzyılı vaatlerin değil, vaatleri gerçekleştirme yılı olacak. Yarın değil hemen şimdi. İnsanları vaatlerle ikna etmeniz mümkün değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA