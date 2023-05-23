Milletvekili kayıtları devam ediyor Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Milletvekili kayıtları devam ediyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holünde devam ediyor. AK Parti ve MHP milletvekilleri kayıt yaptırdı.

AK Parti Tekirdağ milletvekili Gökhan Diktaş, sahada çalışmamalarının devam ettiğini belirterek, "Ülkemize, milletimize özellikle de gençlerimize hayırlı dönem olacağımı düşünüyoruz. Bütün ülkemiz için 29 Mayıs sabahı hayırlı bir güne uyanmış olacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Tekirdağ milletvekili Mestan Özcan, vatana hayırlı olmasını dileyerek, "Seçimlerle ilgili çalışmalarımız sahada devam ediyor. Bizde bir an evvel kaydımızı yapalım, seçim çalışmalarına devam edelim istiyoruz. Şimdi işimizi hallettik. Tekrar Tekirdağ'a döneceğiz. Sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun milletvekili İlyas Topsakal, TBMM'de görev yapmanın en değerli hatıra olduğunu söyleyerek, "Bu Meclis sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihini ve geleceğini değil, yüce Türk milletinin tarihinin ana ocağını içinde saklıyor. O yüzden benim, ailem ve Türk milleti adına yüce milletimiz verdiği için minnettarım" diye konuştu.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak Topsakal, "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın seçimleri 'ben hep yüzde 55-45' söyledim. Daha da yüksek bir oranla Cumhurbaşkanı olacak. Cumhur ittifakı geleceğe Türk milleti ardına gençleri hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

MHP Çorum milletvekili Vahit Kayrıcı, daha önce de Türk milletine hizmet ettiğini ve etmeye devam edeceğini kaydederek, "Önümüzde bir seçim daha var. Ülkemizin geleceği için mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yüksek bir oyla seçip çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

MHP Nevşehir milletvekili Filiz Kılıç, ilk defa Nevşehir'den kadın m milletvekili seçildiğini belirterek "İnşallah bundan sonra Nevşehirimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.