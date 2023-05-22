Milletvekili kayıtları devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem Milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekili kayıtları devam ediyor

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem Milletvekili kayıtları devam ediyor.

28. Dönem milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holünde yapılıyor. MHP Giresun milletvekili Ertuğrul Gazi Konal TBMM Şeref Holü'ne gelerek kaydını yaptırdı. Konal gazetecilere 28. Dönem Milletvekili olmanın kendisi için ayrıcalık olduğunu belirtti. Konal, şehir plancısı olarak deneyimlerini nasıl paylaşacağına ilişkin soruya, "Hem bölgesel hem Türkiye'de planlama üzerine büyük problemler var. Sayın Bakanlarımızla Genel Merkezimizin nezdinde projelerimizi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda Konal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimleri bizden daha önemli. Burada Giresun milletvekili olarak bulunuyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazanması için çalışıyoruz. Bu gece itibariyle Giresun'da çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Niğde'ye döneceklerini söyleyerek, heyecanlı olmadığını belirtti. İnce, 12 yıl sonra Niğde'den partilerinden milletvekili çıktığını aktararak, sahalarda olduklarını ifade etti. İnce, "Tarım alanında Meclis çalışmalarına katkı vereceğim" şeklinde konuştu.

Eşi Sevim İnce, teşekkür ederek, vatana millete hayırlı olmasını diledi.

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