Milletvekili Hatipoğlu: "Ülkemizde evi olmayan tek bir vatandaşımız bile kalmayacak"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Çok yakında hükümetimizin konut hamlesi o kadar büyüyecek ki herkes emin olsun, ülkemizde evi olmayan tek bir vatandaşımız bile kalmayacak" dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili bir açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı net: 'Önümüzdeki dönemde Türkiye'de ev sahibi olmayan kimse kalmayacak!' Vatandaşımıza nefes olacak 500 bin konutluk dev hamle, bu büyük hedefin sadece ilk adımıdır. Bakanımız Sayın Murat Kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeyi verdi, Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 5 milyonu aştı! Çok yakında hükümetimizin konut hamlesi o kadar büyüyecek ki herkes emin olsun, ülkemizde evi olmayan tek bir vatandaşımız bile kalmayacak. Milletimizin devletimize güveni tam, durmak yok yola devam" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

