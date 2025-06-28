Milletvekili Hatipoğlu, Odunpazarı Esnafıyla Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı İlçesi'ndeki esnaf ile bir araya geldi.

Milletvekili Hatipoğlu, Odunpazarı esnafı ile bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Esnafın kendisine ilettiği taleplere kulak veren Hatipoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmedi. Renki karelerin ortaya çıktığı buluşmayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Milletvekili Hatipoğlu, "Bizim için esnaf sadece ticaretin değil, şehrin ruhunun da sahibi. Hep beraber daha güzel yarınlar için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR