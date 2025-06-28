Milletvekili Hatipoğlu, Odunpazarı Esnafıyla Buluştu
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı İlçesi'ndeki esnaf ile bir araya gelerek talepleri dinledi ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Fotoğraf çektirerek anı biriktiren Hatipoğlu, esnafın önemine vurgu yaptı.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı İlçesi'ndeki esnaf ile bir araya geldi.
Milletvekili Hatipoğlu, Odunpazarı esnafı ile bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Esnafın kendisine ilettiği taleplere kulak veren Hatipoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmedi. Renki karelerin ortaya çıktığı buluşmayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Milletvekili Hatipoğlu, "Bizim için esnaf sadece ticaretin değil, şehrin ruhunun da sahibi. Hep beraber daha güzel yarınlar için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika