Milletvekili Hatipoğlu, Eskişehir'de Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmalar sürüyor. Bu çerçevede; Milletvekili Nebi Hatipoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Gelen vatandaşların dertlerini dinleyen Milletvekili Hatipoğlu, üretilebilecek çözümleri değerlendirdi.

Milletvekili Hatipoğlu'nun konuyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Biz milletin dert ortağıyız, bahane değil çözüm üretiyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR