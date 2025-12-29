Milletvekili Hatipoğlu'dan 3 şehit polis için taziye mesajı

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, " Yalova'da alçak DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada, şehit düşen 3 kahraman evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm emniyet camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Elmalık Köyü yolu üzerindeki bölgede DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çıkan çatışmada yaralanan 8 polisten 3'ü şehit oldu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, acı haberin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Milletvekili Hatipoğlu'nun mesajında, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da alçak DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada, şehit düşen 3 kahraman evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm emniyet camiasına başsağlığı diliyorum. Çatışmada bebekler dahil 6 çocuk ve 5 kadını kalkan olarak kullanan teröristlerin tüm şerefsizliklerine rağmen, 11 sivilde yara almadan kurtarılmıştır. Emniyet teşkilatımızla ne kadar övünsek azdır! Yaralı emniyet mensuplarımızın da bir an evvel sağlığına kavuşması için acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR