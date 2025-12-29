Haberler

Milletvekili Hatipoğlu'dan 3 şehit polis için taziye mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Yalova'da alçak DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada, şehit düşen 3 kahraman evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm emniyet camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, " Yalova'da alçak DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada, şehit düşen 3 kahraman evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm emniyet camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Elmalık Köyü yolu üzerindeki bölgede DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çıkan çatışmada yaralanan 8 polisten 3'ü şehit oldu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, acı haberin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Milletvekili Hatipoğlu'nun mesajında, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da alçak DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada, şehit düşen 3 kahraman evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm emniyet camiasına başsağlığı diliyorum. Çatışmada bebekler dahil 6 çocuk ve 5 kadını kalkan olarak kullanan teröristlerin tüm şerefsizliklerine rağmen, 11 sivilde yara almadan kurtarılmıştır. Emniyet teşkilatımızla ne kadar övünsek azdır! Yaralı emniyet mensuplarımızın da bir an evvel sağlığına kavuşması için acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi