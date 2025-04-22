Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti MKYK toplantısına katıldı

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısına katılım sağladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da toplantıya katılım gösterdi. Milletvekili Hatipoğlu'nun toplantıyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında MKYK toplantımızı gerçekleştirdik" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR