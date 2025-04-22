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Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti MKYK toplantısına katıldı

Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti MKYK toplantısına katıldı
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısına katılım sağladı.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısına katılım sağladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da toplantıya katılım gösterdi. Milletvekili Hatipoğlu'nun toplantıyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında MKYK toplantımızı gerçekleştirdik" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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