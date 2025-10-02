AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın İlk Genel Kurul Toplantısında

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk Genel Kurul Toplantısı'na katılım sağladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda Genel Kurul'a hitap etti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da programa katılım gösterdi. Milletvekili Hatipoğlu'nun konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı yapılan 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk Genel Kurul toplantısında yerimizi aldık. Yeni dönemin milletimizin iradesine güç katmasını, demokrasimize ve ülkemizin geleceğine hayırlı hizmetler getirmesini diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR