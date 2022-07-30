Milletvekili Çelebi: "300 konutun teslimine Ağustos ayı içinde başlanacak" - Haberler

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Milletvekili Çelebi: "300 konutun teslimine Ağustos ayı içinde başlanacak"

Milletvekili Çelebi: '300 konutun teslimine Ağustos ayı içinde başlanacak'

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ağrı'da yapılan 300 konutun ağustos ayı içinde teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

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Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ağrı'da yapılan 300 konutun ağustos ayı içinde teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Merkez Yolugüzel'de yapımı TOKİ tarafından yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Sosyal donatıların da bulunduğu alanı gezen Milletvekili Çelebi, yetkililerden bilgi aldı. AK Parti hükümetleri olarak herkesin ev sahibi olması için son 20 yılda 1 milyonun üzerinde toplu konut yaptıklarını belirten Çelebi, vatandaşları ucuz fiyatlı ev sahibi yapmak için gayret gösterdiklerini belirtti. Ağrı'da da Merkez Yolugüzel'de yaklaşık 2 yıldır yapımı süren TOKİ konutlarının tamamlandığını belirten Çelebi, konutların ağustos ayı içinde hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Projede toplam 300 konut olduğunu vurgulayan Çelebi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen 'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye' çerçevesinde yapılan TOKİ konutlarımız Ağrı'mıza çok yakıştı. Kura çekilerek hak sahipleri belirlenmişti. Bugün buraya geldik ve TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduk. 206 adet 3+1, 94 adet de 2+1 olmak üzere toplam 300 konut ile proje ile birçok sosyal donatı artık hazır halde. İnşallah ağustos ayı içinde hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Ağrı'lı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ağrı'mıza böyle güzel bir projenin kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve tüm yetkililere hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Politika

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