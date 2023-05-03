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Milletvekili Adayı Tutuklandı

Milletvekili Adayı Tutuklandı

Politika Haberleri

Yeşil Sol Parti'den Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun'un da aralarında olduğu 10 kişi terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Yeşil Sol Parti'den Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci Bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da yer aldığı 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 10 şüpheliden Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Politika

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