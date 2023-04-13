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Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye başvurusu reddedildi

Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM'ye başvurusu reddedildi

Politika Haberleri

Millet Partisi'nin, partilerinde bulunan 'millet' kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi.

Millet Partisi'nin, partilerinde bulunan 'millet' kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, 'iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını' değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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