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Millet İttifakı Vekilleri Mazbatalarını Aldı

Millet İttifakı Vekilleri Mazbatalarını Aldı

Politika Haberleri

Muğla'dan seçilen Millet İttifakı vekilleri mazbatalarını aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun'a mazbataları verildi.

Muğla'dan seçilen Millet İttifakı vekilleri mazbatalarını aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, CHP Muğla listesinden aday gösterilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun'a, Muğla Barosu toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Yargı Komisyon Başkan Ercan Arslan tarafından mazbataları verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Yargı Komisyon Başkan Ercan Arslan yaptığı konuşmada, "Bugün burada 28. dönem genel seçimlerinde Muğla'yı temsil etmek amacıyla seçilen milletvekillerimizi Ankara'ya gönderiyoruz. Muğla'mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Devletimize, milletimize ve Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Metin Ergun Muğla Politika Haberler

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