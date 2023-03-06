Millet İttifakı toplantısı, 6 genel başkanın katılımıyla başladı Politika Haberleri CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı. CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor. Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek. Öte yandan Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet edilen çok sayıda partili de adayın açıklanmasını bekliyor. Kaynak: AA / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı İYİ Parti Sp Politika Haberler

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