Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi

Millet İttifakı"Yarının Türkiye'si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Millet İttifakını Oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), DEVA Partisi, Demokrat Parti (DP), Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi "Yarının Türkiye'si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Ankara ATO Congressium'da gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı. Programda ayrıca partilerin genel başkan yardımcıları ve temsilciler de yer aldı.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin Hukuk, Adalet, İyi Yönetim, Liyakat ve Yolsuzlukla Mücadele başlıklarını özetleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak şu maddelere yer verdi:

Torba Kanun Uygulamasına son verilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak yerine ayrı ayrı iki kurum kurulacak. Hakimler Adalet Bakanlığına bağlı olmayacak. Anayasa Mahkemelerine Hülle yöntemiyle atama yapılması önlenecek. Seçim ve siyasi partiler mevzuatında düzenlemeler olacak. Seçim barajı yüzde 3'e düşecek. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM'den izin alınması zorunlu hale gelecek. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları lav edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın, aile ve çocuk bakanlığı olarak değişecek. Çevre, şehircilik ve iklim bakanlığını iklim çevre ve orman bakanlığı olarak değişecek. Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve ticaret Bakanlığı olarak yapılandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılacak. Şehircilik ve Afet Yönetimi ve Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlıkları kurulacak. Bakan Yardımcılıkları kalkacak onun yerine müsteşarlık sistemi gelecek. Strateji ve Planlama Teşkilatı kurulacak. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son verilecek.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı ise ekonomik alanda gerçekleştirilecek faaliyetleri şöyle sıraladı:

Köklü reformlar gerçekleştirilecek. Ekonomi üretken, rakabete dayalı, kaliteli istihdam oluşturacak ve ekonomik aktörlere güven verecek. Enflasyonu iki yıl içerisinde düşürerek tek haneye düşecek hayat pahalılığı sonlandırılacak. Büyüme hızını ise yüzde 5'in üzerine çıkaracak, kişi başı milli gelir en az iki katına çıkarılacak. 5 yıl gibi bir sürede 5 milyon iş oluşturulacak. Aşırı yoksulluk sıfırlanacak, beş yılın sonunda ihracat 600 milyon dolara, teknoloji ihracatını ise iki katına çıkarılacak. Merkez bankasının kurumsal kapasitesi ve bağımsızlığı sağlanacak. Merkez Bankası ve kuruluşları Ankara'ya geri taşınacak. Kur korumalı mevduatta yeni hesap açılmayacak ve mevcut hesaplar vadelerinin sonunda kapatılacak. Cumhurbaşkanlığı, Çankaya köşküne taşınacak.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik, Dijital Dönüşüm, Eğitim ve Öğretim Bölümleri'ni anlatan Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp yapılacak düzenlemelerde şu maddelerin bulunacağını duyurdu:

Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapılacak. Yüksek Lisan ve Doktora programlarına devam eden öğrencilerin burs imkanları arttırılacak. Türkiye Endüstriyel Tasarım Enstitüsü kurulacak. Yüksek teknoloji şirketleri desteklenecek. Kadın ve genç girişimciliğe yönelik özel teşvik programları hazırlanacak. Yapay Zeka Etik Kurulu oluşturulacak. Operatörlere 5G lisansı verilme süreci hızlandırılacak. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi dijital cihazlarda alınan vergi oranları düşecek. 6-25 yaş arası tüm öğrenci ve gençlere aylık 5 GB internet hizmeti ücretsiz sağlanacak. Devlet okullarında ücretsiz su, süt ve öğlen yemeği verilecek. Liseye Geçiş Sınavı kaldırılacak. Üniversiteye giriş sınavları 1 defa değil yıl içerisinde farklı zamanlarda yapılan sınavlarla olacak. Zorunlu eğitim 1 yıl okul öncesi eğitim 5 yıl ilkokul 4 yıl ortaokul 3 yıl lise olarak değiştirilecek. YÖK kaldırılacak yerine başka bir kurum kurulacak.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin, tarım, sanayi ve teknoloji, savunma sanayii, enerji, madencilik gibi sektörel politikaları anlatan Gelecek Partisi Politika İzleme Başkanı Feridun Bilgin hayata geçirilecek düzenlemelerde şu maddelerin yer alacağını duyurdu:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılacak. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulanacak ve ödemeler hasattan sona gerçekleştirilecek. Parite uygulaması hayata geçirilecek süt ve et üreticileri enflasyona karşı korunacak. Ziraat Bankası çiftçi bankası olarak faaliyet gerçekleştirecek. Savunma sanayii daha ileri noktaya taşınarak dışa bağımlılık azaltılacak, silahlı kuvvetlerin operasyonel gücü ve caydırıcılığı arttırılacak. Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılacak. Esnafa emekli olması için geriye doğru borçlanma hakkı tanınacak. Elektrik, doğalgaz ve petrol piyasasında rakabete aykırı imtiyazlar yeniden düzenlenecek, yenilenebilir yeşil enerjiye verilen önem arttırılacak, mevcut doğalgaz anlaşmaları yeniden düzenlenecek. Akkuyu Nükleer Santrali anlaşması yeniden gözden geçirilecek, Türkiye'nin sahip olduğu madenlerin aranması hızlandırılacak, Kanal İstanbul projesini iptal edilecek, araç muayene istasyonları arttıracak ve rekabete açık hale getirilecek, Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa hazır hale getirilecek. Yeni bir turizm kanunu çıkarılacak, yeni termik santral yapılmayacak.

Sosyal Politikalara dair yapılacak reformlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale şu maddeleri sıraladı:

Devlet okullarında okuyan bütün çocuklara kahvaltı ve öğlen yemeği verilecek. Yoksul ailelere gıda ve hijyen desteği verilecek. Ulusal ebeveynlik programı hayata geçirilecek. Sokakta dilendirilen bütün çocuklar koruma altına alınacak. Geliri belirli bir seviyenin altında olan hanelere destek sağlanacak. Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyon değil büyümeden kaynaklı refah artışı da hesaba katılacak. Türkiye'de kaçak yabancı işçi çalışmasının önüne geçilecek. TOKİ'nin sadece sosyal konut yapması sağlanacak ve dar gelirli aileler peşin para vermeden kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmelerinin önüne geçilecek. Engelli aylıkları, bakım yardımları ve malzeme destekleri yüksek enflasyon hesaplanarak yeniden düzenlenecek. Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönülecek. Türkiye Gelişim Meclisi kurulacak. KYK borçları sosyal sorumluluk projelerinde çalışılarak ödenebilecek. Uyuşturucu satıcılarına verilen cezalar iki katına çıkartılacak.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin dış politika, milli savunma, güvenlik ve terörle mücadele, siber güvenlik, göç ve sığınmacı politikalarını anlatan Saadet Partisi Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Sabri Tekir uygulanacak maddeleri şöyle sıraladı:

Dış İşleri Bakanlığı, dış politika yapım, karar ve uygulamalarındaki rol ve görevini yeniden kazandırılacak. Bakanlığa eleman alımlarını objektif, güvenilir, siyasi tercihlerden uzak, ehliyete ve liyakate dayalı detaylı bir sınav sistemiyle yapılacak. Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefi istikametinde bu alandaki sürecin ilgili ülkelerde diyalog geliştirilecek. Türkiye ile AB'nin sığınmacılar konusunda külfet paylaşımı sağlanacak. NATO bünyesindeki katkıları rasyonel bir şekilde sürdürülecek. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İş Birliği Teşkilatı gibi örgütlerdeki konum güçlendirilecek. Azerbaycan ile kardeşlik bağları güven esasına dayalı olarak daha da güçlendirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanılmış hakları korunacak. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik verilecek. Türk ordusu ileri teknoloji cihazları ile donatılacak ve operasyonel yönler güçlendirilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısı gözden geçirilecek. Kuvvet komutanlıkları tekrar Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlanacak. Terörle mücadele güç unsurlarını kullanarak sürdürülmeye devam edilecek. Çeşitli uygulamalar ile Türk Vatandaşlığı verilmesine son verilecek. Suriyeli geçici sığınmacıların ülkelerine dönmesi sağlanacak. - ANKARA