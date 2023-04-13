Millet İttifakı'nın Kayseri milletvekili adayları KGC'yi ziyaret etti

Millet İttifakı'nın Kayseri milletvekili adayları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Kösedağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın camiasının sorunlarını aktardı.

CHP İl Başkanı Adil Demir de sorunları bildiklerini ve iktidara geldiklerinde çözeceklerini söyledi.

İttifakın 1. sıra milletvekili adayı Aşkın Genç ise fikirlerin asla engellenemeyeceğini belirterek, fikirlerden korkmamak, yapıcı eleştirilere hem iktidarın hem de muhalefetin açık olması gerektiğini söyledi.

Millet İttifakı olarak seçim çalışmalarına başladıklarını anlatan Genç, "Kayseri'nin 22 yıllık makus talihini artık yeneceğiz. Kayseri'nin geldiği nokta ortada. Kayseri sınıf atlayan bir şehir olmaktan ziyade sınıf düşen bir şehir olmuştur. Her anlamda manevi eğitim, kültürel her konuda. Bizler bunların düzeltilmesine talibiz." dedi.

2. sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan ise 1,5 milyon Kayserilinin kardeş olduğu bilinciyle herkese ulaşacaklarını, her kesimle muhabbet edeceklerini dile getirdi.

Arıkan, iktidarın ne yaptıklarından ziyade icraatlarını anlatacaklarını, 6 parti olarak hazırladıkları ortak politikalar mutabakat metninde yer alan maddeleri iktidara geldiklerinde uygulayacaklarını kaydetti.

Adaylar Zülküf Arslan, Ümit Özer ve Niyazi Ünalmış da Kayseri'de yapacaklarını ve ortak politikalar mutabakat metninde yer alanları paylaştı.