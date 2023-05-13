Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.