Üye Girişi
Haberi Paylaş
Millet İttifakı'nın Bursa mitingi dron ile havadan görüntülendi

Millet İttifakı'nın Bursa mitingi dron ile havadan görüntülendi

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın Bursa'da Gökdere Meydanı'nda yaptığı miting havadan dron ile görüntülendi.

Millet İttifakı'nın Bursa'da Gökdere Meydanı'nda yaptığı miting havadan dron ile görüntülendi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Gökdere'de yapılacak miting için özel jetle Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. Kılıçdaroğlu'nu partililer ve CHPli milletvekilleri karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra miting için vip minibüsle Bursa'da Gökdere Meydanı'na geldi. Millet İttifakı'nın mitingi ise dron ile havadan böyle görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Bursa Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title