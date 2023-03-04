'Millet İttifakı'nın 5 lideri, olağanüstü toplandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarının ardından 'Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi liderleri, SP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Millet İttifakı'nda olmayacaklarını açıklayıp, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu göreve davet etmesinin ardından 'Millet İttifakı'nın diğer 5 lideri, pazartesi yapılacak olağan toplantı öncesi bugün bir araya geldi. SP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı için önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. SP lideri Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ve ardından gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı kapıda karşıladı. Toplantıda Akşener'in yaptığı açıklamalar ve ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilerek, izlenecek yol haritası ele alınacak.