'Millet İttifakı'nın 5 lideri, olağanüstü toplandı (3)

KILIÇDAROĞLU: AYNI İNANÇ VE KARARLILIKLA YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor" dedi.

Umutcan ÖREN/ ANKARA,